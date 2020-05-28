Вознесение 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей

Вознесение Господне согласно православному календарю мы будем праздновать сегодня, 28 мая. Этот великий праздник является подвижным и зависит от даты Пасхи. Примечательно, что Вознесение всегда отмечается в четверг, через 40 дней после Воскресения Христова.

Сегодня принято вспоминать евангельские события, что связаны с последним периодом пребывания Иисуса Христа с людьми, завершением его земной жизни и началом вечной. В этот день принято печь ступенчатые пироги и поздравлять родных и близких с великим праздником. Мы собрали для вас красивые открытки и поздравления в стихах и прозе с великим праздником.

Поздравления в стихах и красивые открытки с Вознесением

С Вознесением Господним поздравляю,

Благодати, счастья и добра,

Небеса пускай благословляют,

Не коснулась, чтоб беда.

Здравия тебе, тепла, успеха,

Радости, гармонии тебе,

Меньше слез и больше смеха,

Сбыться планам и твоей мечте!

***

Пускай Господне Вознесение

Несет достаток в каждый дом!

Желаю лада, вдохновения

И солнца в небе голубом!

Пускай душа будет чиста

И излучает ясный свет!

Вокруг царит пусть доброта,

Чтоб мир наш счастьем был согрет!

Со Светлым Вознесением Господним

Тебя приветствую сегодня!

Желаю мира, нежной теплоты

И исполнения какой-нибудь мечты!



Желаю Божьей благодати,

Любви, здоровья и удачи.

Пусть защищают ангелы тебя,

Покорной будет пусть судьба.

***

Миром празднуем сегодня

Вознесение Господне,

В этот день весна кончается,

Красно лето начинается,

Поздравляю вас, желая

Счастья, радости без края,

Вера пусть ведет к прекрасному,

Чтоб сиять вам солнцу ясному!

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет только дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

***

Пускай душа наполнится теплом

В чудесный день - Господне Вознесение,

Пускай уют придет в твой светлый дом

И Бог пошлет с небес благословение!

Желаю в праздник только доброты,

Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!

Пусть сбудутся заветные мечты,

Чтобы глаза твои от радости сияли!

Открытки и поздравления в прозе с Вознесением Господним

Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!

***

От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господнего! Пусть твой дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!

В день Вознесения Господнего позволь пожелать тебе жить чувствами искренней любви, каждый день, получая благие вести, открывая свою душу новым надеждам и мечтам, посылая молитву о счастье и покое, храня добрую веру, не ведая страхов и неудач.

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Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.

В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!

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Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

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