Вознесение 2020: красивые открытки и поздравления для любимых людей

Вознесение Господне празднуют ровно через 40 дней после Пасхи
Вознесение Господне согласно православному календарю мы будем праздновать сегодня, 28 мая. Этот великий праздник является подвижным и зависит от даты Пасхи. Примечательно, что Вознесение всегда отмечается в четверг, через 40 дней после Воскресения Христова.
Сегодня принято вспоминать евангельские события, что связаны с последним периодом пребывания Иисуса Христа с людьми, завершением его земной жизни и началом вечной. В этот день принято печь ступенчатые пироги и поздравлять родных и близких с великим праздником. Мы собрали для вас красивые открытки и поздравления в стихах и прозе с великим праздником.
С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.
Здравия тебе, тепла, успеха,
Радости, гармонии тебе,
Меньше слез и больше смеха,
Сбыться планам и твоей мечте!
***
Пускай Господне Вознесение
Несет достаток в каждый дом!
Желаю лада, вдохновения
И солнца в небе голубом!
Пускай душа будет чиста
И излучает ясный свет!
Вокруг царит пусть доброта,
Чтоб мир наш счастьем был согрет!
Со Светлым Вознесением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, нежной теплоты
И исполнения какой-нибудь мечты!
Желаю Божьей благодати,
Любви, здоровья и удачи.
Пусть защищают ангелы тебя,
Покорной будет пусть судьба.
***
Миром празднуем сегодня
Вознесение Господне,
В этот день весна кончается,
Красно лето начинается,
Поздравляю вас, желая
Счастья, радости без края,
Вера пусть ведет к прекрасному,
Чтоб сиять вам солнцу ясному!
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
***
Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день - Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!
Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Чтобы глаза твои от радости сияли!
Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!
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От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господнего! Пусть твой дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!
В день Вознесения Господнего позволь пожелать тебе жить чувствами искренней любви, каждый день, получая благие вести, открывая свою душу новым надеждам и мечтам, посылая молитву о счастье и покое, храня добрую веру, не ведая страхов и неудач.
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Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.
В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!
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Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.
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Автор: Styler