"Вперед в прошлое": в сети показали, во что оккупанты превратили вуз в Донецке (фото)

Фото: Донецкий институт внутренних дел МВД Украины (facebook.com/Артем Кисько)

Над некогда действующим институтом сильно поиздевались

В сети показал, что оккупанты сделали с Донецким институтом Внутренних Дел МВД Украины, который еще несколько лет функционировал. Соответствующие фото опубликовал руководитель криминальной полиции Донбасса, полковник Артем Кисько на своей странице в Facebook.

Фото: Донецкий институт внутренних дел МВД Украины (facebook.com/Артем Кисько)

"Яркий пример того, как оккупанты и их приспешники относятся к городу и его жителям, гражданам Украины, которые вынуждены были остаться. Есть картинка, которую очень умело подает оккупационная власть, а есть реальная…" - отметил он.

Фото: Донецкий институт внутренних дел МВД Украины (facebook.com/Артем Кисько)

На фото видно, что здание института заброшено. В нем выбиты окна, запущены газоны и даже видны следы от пожара.

"ДНР" = вперед в прошлое...", - подытожил Кисько.

Скриншот поста (facebook.com/Артем Кисько)

Кстати, блогер показал, как живет Донецк в 2018 году.

"Оккупированный РФ Донецк сейчас, в 2018 году, лично мне напоминает фильм "День сурка". Каждый новый день похож на предыдущий, разница лишь в том, что из центра города таки меньше стреляют артиллерией. Но с окраин летит постоянно и регулярно. Вообще, если кто приедет в Донецк, то по началу немного пугается - город пустой. Пустые улицы, пустые от покупателей магазины, пустые парки, пустые детские площадки. У многих складывается ощущение, что по городу нехило так прошелся неизвестный вирус", - пишет Фашик Донецкий.

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