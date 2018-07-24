"Вперед у минуле": в мережі показали, у що окупанти перетворили вуз в Донецьку (фото)

STYLER LIFE 24.07.2018 - 20:56
Фото: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України (facebook.com/Артем Кисько) Фото: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України (facebook.com/Артем Кисько)

Над колись чинним інститутом сильно познущалися

У мережі показав, що окупанти зробили з Донецьким інститутом внутрішніх справ МВС України, який ще кілька років функціонував. Відповідні фото опублікував керівник кримінальної поліції Донбасу, полковник Артем Кисько на своїй сторінці в Facebook.

&quot;Вперед у минуле&quot;: в мережі показали, у що окупанти перетворили вуз в Донецьку (фото)
&quot;Вперед у минуле&quot;: в мережі показали, у що окупанти перетворили вуз в Донецьку (фото)
&quot;Вперед у минуле&quot;: в мережі показали, у що окупанти перетворили вуз в Донецьку (фото)
 

Фото: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України (facebook.com/Артем Кисько)

"Яскравий приклад того, як окупанти і їхні поплічники відносяться до міста і його жителям, громадянам України, які змушені були залишитися. Є картинка, яку дуже вміло подає окупаційна влада, а є реальна..." - зазначив він.

&quot;Вперед у минуле&quot;: в мережі показали, у що окупанти перетворили вуз в Донецьку (фото)
&quot;Вперед у минуле&quot;: в мережі показали, у що окупанти перетворили вуз в Донецьку (фото)
&quot;Вперед у минуле&quot;: в мережі показали, у що окупанти перетворили вуз в Донецьку (фото)
 


Фото: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України (facebook.com/Артем Кисько)

На фото видно, що будівля інституту у занедбаному стані. У ньому вибиті вікна, запущені газони і навіть видно сліди від пожежі.

"ДНР" = вперед в минуле...", - підсумував Кисько.

&quot;Вперед у минуле&quot;: в мережі показали, у що окупанти перетворили вуз в Донецьку (фото)

Скріншот поста (facebook.com/Артем Кисько)

До речі, блогер показав, як живе Донецьк в 2018 році.

"Захоплений РФ Донецьк зараз, в 2018 році, особисто мені нагадує фільм "День бабака". Кожен новий день схожий на попередній, різниця лише в тому, що з центру міста таки менше стріляють артилерією. Але з околиць летить постійно і регулярно. Взагалі, якщо хто приїде в Донецьк, то для початку трохи лякається - місто порожній. порожні вулиці, порожні від покупців магазини, порожні парки, порожні дитячі майданчики. у багатьох складається враження, що по місту нехило так пройшовся невідомий вірус", - пише Фашик Донецький.

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Теги:  Донецк,  ВУЗ