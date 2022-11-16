Вперше за 8 місяців! "Нова пошта" відкрила нові відділення в Херсоні: як вони виглядають і адреси

Як працює "Нова пошта" в Херсоні сьогодні

Після 8 місяців окупації херсонцям знову доступна відправка та отримання посилок вже у двох відділеннях НП.

Так, стаціонарне відділення №9 працюватиме щодня з 9:00 до 15:00 за адресою просп. Святих Кирила та Мефодія (тут до кінця тижня містяни зможуть отримувати фінансові послуги, грошові перекази, матеріальну допомогу від ООН тощо).

"Нова пошта" на просп. Святих Кирила та Мефодія (фото: прес-служба НП)

Друге мобільне відділення прийматиме посилки до 10 кг щодня з 12:00 до 15:00 біля кінотеатру "Україна" по просп. Ушакова.

"Нова пошта" вже працює у Херсоні (фото: прес-служба НП)

Додамо, що сплатити за послуги можна готівкою, через мобільний додаток, карткою через POS-термінал або відправити посилку за рахунок отримувача.

Кожне відділення оснащене генератором та модулем Starlink, щоб люди могли зарядити свої пристрої та зв’язуватися з рідними.

Крім того, кур’єри можуть доставляти мешканцям деокупованого міста посилки до 30 кг у зручне для них місце або додому.

"Рідні та близькі можуть надсилати такі необхідні їм продукти, ліки, речі тощо", - кажуть у прес-службі НП.