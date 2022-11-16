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Впервые за 8 месяцев! "Новая почта" открыла новые отделения в Херсоне: как они выглядят и адреса

"Новая почта" уже работает в Херсоне (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

"Новая почта" в Херсоне возобновила курьерскую доставку и открыла два отделения.

Где именно открылись отделения, как они выглядят и работают ли курьеры – читайте в нашем материале.

Как работает "Новая почта" в Херсоне сегодня

После 8 месяцев оккупации херсонцам снова доступна отправка и получение посылок уже в двух отделениях НП.

Так, стационарное отделение №9 будет работать ежедневно с 9:00 до 15:00 по адресу просп. Святых Кирилла и Мефодия (здесь до конца недели горожане смогут получать финансовые услуги, денежные переводы, материальную помощь ООН и т. д.).

"Новая почта" по просп. Святых Кирилла и Мефодия (фото: пресс-служба НП)

Второе мобильное отделение будет принимать посылки до 10 кг ежедневно с 12:00 до 15:00 возле кинотеатра "Украина" на просп. Ушакова.

"Новая почта" уже работает в Херсоне (фото: пресс-служба НП)

Добавим, что оплатить услуги можно наличными, через мобильное приложение, картой через POS-терминал или отправить посылку за счет получателя.

Каждое отделение оснащено генератором и модулем Starlink, чтобы люди могли зарядить свои устройства и связываться с родными.

Кроме того, курьеры могут доставлять жителям деоккупированного города посылки до 30 кг в удобное для них место или домой.

"Родные и близкие могут присылать столь необходимые им продукты, лекарства, вещи и т. д.", - говорят в пресс-службе НП.

Напомним, что недавно "Новая почта" открыла новые отделения в Польше.

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