Впервые за девять месяцев: в сети показали встречу заключенного Кольченко с матерью (видео)

Фото: Александр Кольченко (wikipedia.org)

Политзаключенному разрешили побыть с мамой три дня

Матери заключенного Александра Кольченко Ларисе разрешили свидание с сыном. Видео встречи с похудевшим узником Кремля опубликовали "Крым.Реалии".

Мать политзаключенного Александра Кольченко Лариса Кольченко прибыла в челябинскую колонию для встречи с сыном. По законам РФ, встречи разрешено проводить каждые 4 месяца, но эта встреча оказалась первой за последние 9 месяцев. Вместе они смогут провести три дня.

Для встреч в челябинской колонии есть специальный гостиничный номер со всеми удобствами. Лариса Кольченко привезла с собой двадцатикилограммовую передачу для сына.

Сотрудники колонии утверждают, что жалоб от матери заключенного к ним не поступало и единственное, чего она хочет – это чтобы сына освободили.

"Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах", - рассказали работники челябинской колонии №6.

На кадрах уникального видео видно, как Лариса Кольченко подъезжает к колонии, а потом общается с сыном и главой Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Василием Катанэ.

Александр Кольченко сильно похудел, хотя в комитете утверждали, что после окончании голодовки, политзаключенный вернулся в свой прежний вес – 64 килограмма.

Видео: Встреча Кольченко с матерью ("Крым. Реалии")

Известно, что Кольченко выразил желание продолжить обучение в Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского. Там сообщили, что процесс обучения приостановлен, так как заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения и заверили, что он сможет учиться, как только предоставит новый договор.

Напомним, Александр Кольченко был задержан в мае 2014 года сотрудниками ФСБ. Его обвинили в терроризме. 25 августа 2015 года Северо-Кавказским окружным военным судом Кольченко был приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мы писали о том, что мать политзаключенного Кольченко рассказала об угрозах из комиссии по контролю в колониях.

Видео: РБК-Украина