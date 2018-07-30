Вперше за дев'ять місяців: у мережі показали зустріч політв'язня Кольченко з матір'ю (відео)

Фото: Олександр Кольченко (wikipedia.org)

Політв'язню дозволили побути з мамою три дні

Матері політв'язня Олександра Кольченко Ларисі дозволили побачення з сином. Відео зустрічі зі схудлим в'язнем Кремля опублікували "Крим.Реалії".

Мати політв'язня Олександра Кольченко Лариса Кольченко прибула в челябінську колонію для зустрічі з сином. За законами РФ, зустрічі дозволено проводити кожні 4 місяці, але ця зустріч виявилася першою за останні 9 місяців. Разом вони зможуть провести три дні.

Для зустрічей в челябінській колонії є спеціальний готельний номер зі всіма зручностями. Лариса Кольченко привезла з собою двадцятикилограммову передачу для сина.

Співробітники колонії стверджують, що скарг від матері політв'язня до них не надходило і єдине, чого вона хоче – це щоб сина звільнили.

"Мама хоче тільки одного, щоб її сина випустили на свободу. Можливо, це може бути обмін на російських ув'язнених в українських в'язницях", - розповіли працівники челябінської колонії №6.

На кадрах унікального відео видно, як Лариса Кольченко під'їжджає до колонії, а потім спілкується з сином і головою Громадської спостережної комісії Челябінської області Василем Катане.

Олександр Кольченко сильно схуд, хоча в комітеті стверджували, що після закінчення голодування, політв'язень повернувся в свой попередню вагу – 64 кілограми.

Відео: Зустріч Кольченко з матір'ю ("Крим. Реалії")

Відомо, що Кольченко висловив бажання продовжити навчання в Таврійському національному університеті імені в. І. Вернадського. Там повідомили, що процес навчання призупинено, так як він не надав адміністрації колонії договір на новий строк навчання і запевнили, що Кольченко зможе вчитися, як тільки надасть новий договір.

Нагадаємо, Олександр Кольченко був затриманий у травні 2014 року співробітниками ФСБ. Його звинуватили в тероризмі. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказьким окружним військовим судом Кольченко був засуджений до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Раніше ми писали про те, що мати політв'язня Кольченко розповіла про погрози з комісії по контролю у колоніях.

Відео: РБК-Україна