Врач рассказал, чем категорически нельзя завтракать: забудьте навсегда

Украинский врач-гастроэнтеролог рассказал, какие завтраки являются неполезными, а даже опасными. Медик и диетолог Ирина Потянова сообщила, что если утром есть только углеводы в виде каш, этот грозит ожирением и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Если вы хотите сохранить здоровье - забудьте о такой еде.

Если на завтрак вы едите мягкие каши, мюсли, булочки, сладости в вашем организме вырабатывается гормон инсулин, который сокращает концентрацию глюкозы и приводит к опасным состояниям. Об этом пишет издание Ukrhealth.

К тому же, после употребления сладкого или мучного вы быстро захотите снова есть. Начинаются своеобразные "качели", уровень глюкозы и инсулина вновь подскакивает. Такие состояния приводят к зависимости от углеводов, если вы их не получаете, вам становится плохо.

Ирина Потянова отмечает, что такие колебания становятся огромной нагрузкой на поджелудочную железу, запускают механизмы набора веса, так как инсулин переводит излишки глюкозы в жировые отложения. Также это может вызвать развитие сахарного диабета второго типа.

Врач рекомендует употреблять на завтрак белки, жиры и углеводы. В таком случае вы почувствуете сытость и вас не будет клонить в сон. Если после завтрака вы хотите спать, это признак того, что вы переедаете углеводов.

Как мы раньше писали, диетологи назвали самые вредные сочетания продуктов, которые украинцы едят на завтрак.