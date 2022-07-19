Врач рассказала, какая пища замедляет старение и защищает от болезней

Специалист рассказывает, что для здорового и молодого тела крайне важным является правильное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6.

Нужно потреблять меньше жирных кислот омега-6, чтобы предотвратить воспаление в организме и, таким образом, способствовать продлению его молодости.

Что нужно есть

Медик добавила, что лучшим источником омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным действием, является жирная морская рыба. Кислоты омега-6 в основном содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо и колбаса.

Воспаление заставляет кожу и тело стареть быстрее, а также расчищает путь к серьезным заболеваниям, включая рак, диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.

В дополнение к омега-3 жирных кислот, специи - например, куркума и чеснок - тоже имеют противовоспалительное действие, как и ягоды, брокколи, другие овощи и фрукты, насыщенные антиоксидантами.

Также, если человек хочет оставаться молодым и здоровым в течение длительного времени, то следует есть пищу, которая богата клетчаткой. Растворимая клетчатка стимулирует рост полезных кишечных бактерий, а разнообразный микробиом является одним из условий продления молодости организма.

Кроме того, для укрепления кишечной флоры полезны так называемые "живые" продукты, которые содержат бактерии: например, кефир, квас или напиток из чайного гриба, натуральный йогурт, квашеная капуста.

Эффективной профилактикой старения является отказ от провоспалительной пищи. В эту категорию входят сахар, белая мука, коровье молоко. Специалист объясняет, что молоко в большом количестве увеличивает риск акне, диабета, деменции.