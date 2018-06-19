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"Все шаги имеют свою цену": назван путь возвращения Донбасса

STYLERLIFE        19.06.2018 - 15:29

Украине дали совет, как нужно вернуть территорию

Единственный правильный путь возвращения Донбасса – мирный. Об этом в интервью "Апострофу" заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.

По его словам, на сегодняшний день страна не может вернуть оккупированную территорию военным путем из-за опасности.

"Вопросы возникают, когда ты говоришь, что это займет два года и надо постараться. Если сказать: "Закрой глаза – и через два года оно все уже здесь", то все за. Но эти два года надо как-то пройти, принять, возможно, не очень популярные меры. Но мир того стоит. Все шаги навстречу имеют свою цену, но ты должен просчитать в общем, на что ты выходишь в конце, а это мир с возвращением территории. Разве не стоит постараться, чтобы достичь этого?" - сказал Левченко.

Видео: Александр Левченко (youtube.com/Апостроф)

Советник министра подчеркнул, что это единственно правильный путь.

"Какая альтернатива? Отдать все это? Но ведь это такая боль, это так неправильно! Бороться с Россией военным путем? Это опасно, это не поддерживает международное сообщество. А вот достижение мира с возвращением территории может объединить наши политические элиты. Реинтеграция Донбасса – это первый шаг, а дальше нас ждет Крым. К нему мы не сможем подойти, если не реинтегрировали Донбасс", - подытожил он.

Ранее украинский генерал рассказал, при каком условии Путин уйдет с Донбасса.

Эксперт считает, что Путин оставил Суркова куратором боевиков для того, чтобы искать варианты выхода с Донбасса.

"То есть выйти с оккупированных территорий военным образом, а политически там остаться. А Сурков - достаточно разумный человек. Вопрос лишь в том, куда его разум направлен и как используется", - отметил Романенко.

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Теги: Донбасс
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