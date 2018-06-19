"Всі кроки мають свою ціну": названий шлях повернення Донбасу

Україні дали пораду, як потрібно повернути територію

Єдиний правильний шлях повернення Донбасу - мирний. Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олександр Левченко.

За його словами, на сьогоднішній день країна не може повернути окуповану територію військовим шляхом через небезпеку.

"Питання виникають, коли ти говориш, що це займе два роки і треба постаратися. Якщо сказати: "Закрий очі - і за два роки воно все вже тут", то все за. Але ці два роки треба якось пройти, прийняти, можливо, не дуже популярні заходи. Але мир того вартий. Всі кроки назустріч мають свою ціну, але ти повинен прорахувати в загальному, на що ти виходиш в кінці, а це мир з поверненням території. Хіба не варто постаратися, щоб досягти цього?" - сказав Левченко.

Відео: Олександр Левченко (youtube.com/Апостроф)

Радник міністра підкреслив, що це єдино правильний шлях.

"Яка альтернатива? Віддати все це? Але ж це такий біль, це так неправильно! Боротися з Росією військовим шляхом? Це небезпечно, це не підтримує міжнародна спільнота. А ось досягнення миру з поверненням території може об'єднати наші політичні еліти. Реінтеграція Донбасу - це перший крок, а далі нас чекає Крим. До нього ми не зможемо підійти, якщо не реінтегрувати Донбас", - підсумував він.

Раніше український генерал розповів, за якої умови Путін піде з Донбасу.

Експерт вважає, що Путін залишив Суркова куратором бойовиків для того, щоб шукати варіанти виходу з Донбасу.

"Тобто вийти з окупованих територій військовим чином, а політично там залишитися. А Сурков - досить розумна людина. Питання лише в тому, куди його розум спрямований і як використовується", - зазначив Романенко.

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