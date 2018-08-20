"Все, що тебе не вбиває": украинские военные сняли впечатляющий клип возле стелы под Славянском

Коллаж РБК-Украина

В ролике видны следы разрушений города

Украинские военные сняли впечатляющий клип на фоне стелы под Славянском. Видео было опубликовано на странице 26 артиллерийской бригаду Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Военный оркестр 25 артиллерийской бригады ВСУ сыграл на фоне стелы при въезде в город Славянск со стороны Николаевки. Пока военные играют, камера показывает, как выглядит сама стела с буквами "Славянск" - на ней до сих пор следы от многочисленных пуль и осколков.

Кроме того, за спиной у военных виднеется часть города, которая была разрушена. Именно в этих местах велись самые жесткие бои в мае-июне 2014 года, когда войска Вооруженных Сил Украины освобождали Славянск и Краматорск.

"Ко дню освобождения украинских городов оркестр 26 артиллерийской бригады создал небольшой клип", – так говорится в комментарии к видео. А назвали свое произведение военные - "Все, що тебе не вбиває".

Ранее мы рассказывали об офицере Ире, которая разрушает стереотипы украинской армии.

Только недавно Ира закончила подготовку офицеров запаса по обновленной программе Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Подготовка проходила на базе 169 Учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "Десна".

А также мы сообщали об испытаниях нового модернизированного танка, которому нет аналогов в России.

Модернизированный украинский танк Т-64 теперь значительно лучше российского Т-72БЗ.

Видео: РБК-Украина