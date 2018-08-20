"Все, що тобі не вбиває": українські військові зняли вражаючий кліп біля стели під Слов'янськом

Колаж РБК-Україна

У ролику видно сліди руйнувань міста

Українські військові зняли вражаючий кліп на тлі стели під Слов'янському. Відео було опубліковано на сторінці 26 артилерійської бригади Збройних Сил України в Facebook.

Військовий оркестр 25 артилерійської бригади ЗСУ зіграв на тлі стели при в'їзді в місто Слов'янськ з боку Миколаївки. Поки військові грають, камера показує, як виглядає сама стела з літерами "Слов'янськ" - на ній досі сліди від численних куль і осколків.

Крім того, за спиною у військових видніється частина міста, яка була зруйнована. Саме в цих місцях точилися найбільш жорсткі бої в травні-червні 2014 року, коли війська Збройних Сил України звільняли Слов'янськ та Краматорськ.

"До дня визволення українських міст оркестр 26 артилерійської бригади створив невеликий кліп", – так говориться в коментарі до відео. А назвали свій твір військові - "Все, що тобі не вбиває".

Раніше ми розповідали про офіцера Іру, яка руйнує стереотипи української армії.

Тільки нещодавно Іра закінчила підготовку офіцерів запасу за оновленою програмою Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Підготовка проходила на базі 169 Навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України "Десна".

А також ми повідомляли про випробуваннях нового модернізованого танка, якому немає аналогів в Росії.

Модернізований український танк Т-64 тепер значно краще російського Т-72БЗ.

Відео: РБК-Україна