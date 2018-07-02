Все-таки пустили в Украину: за российского журналиста поручился украинский нардеп

Народный депутат написал обращение главе пограничного пункта

Журналисту российского оппозиционного канала "Дождь" Алексею Коростелеву все-таки разрешили пересечь границу благодаря помощи украинского народного депутата. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Алексей Коростелев сообщил, что основной причиной отказа въезда на территорию Украины стало то, что у него недостаточно финансовых средств.

"Рубрика "лошара": депортируют из Киева из-за того, что я нищий. Чтобы въехать на территорию Украины теперь, как оказалось, надо иметь при себе не менее 50 баксов на день (еду на неделю, следовательно, 450$ надо). Как они узнали, что у меня нет этих денег на карте - не знаю. Наверное, надо было показать номер счета в Яндекс.Кошельке", - написал Коростелев.

Еще одной причиной отказа стало то, что российский журналист не имел при себе приглашения. Коростелев сообщил, что он ехал на стажировку, поэтому при нем было все, включая бронь в отеле и обратные билеты.

"Но несмотря на все это сегодня меня 4 часа держали на паспортном контроле, потом отвели в транзитную зону, где я должен ждать обратный рейс до Кишинева, который оплатила украинская сторона. До Москвы билет не купили, паспорт не отдают. Спасибо, что хоть курилка есть", - сообщил журналист.

Скриншот фото (facebook.com/alexey.korostelyov)

После 10 часов в "Борисполе", Коростелеву все-таки разрешили въезд и как сообщает телеканал "Дождь", ему помог в этом народный депутат Украины Мустафа Найем.

Он написал обращение главе пограничного пункта аэропорта.

"Я гарантирую его цель пребывания в Киеве со 2 по 6 июля 2018 года и обеспечиваю его выезд из страны после окончания курса расследовательской журналистики OPEN Media Hub", — написал Найем в своем поручительстве за российского журналиста.

Скриншот поста (facebook.com/alexey.korostelyov)

Напомним, ранее мы писали, что в Украину не пустили журналиста российского оппозиционного канала.

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