Все-таки пустили в Україну: за російського журналіста поручився український нардеп

Народний депутат написав звернення голові прикордонного пункту

Журналісту російського опозиційного каналу "Дождь" Олексію Коростельову все-таки дозволили перетнути кордон завдяки допомозі українського народного депутата. Про це журналіст написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Олексій Коростельов повідомив, що основною причиною відмови в'їзду на територію України стало те, що у нього недостатньо фінансових коштів.

"Рубрика "лошара": депортують з Києва з-за того, що я жебрак. Щоб в'їхати на територію України тепер, як виявилося, треба мати при собі не менше 50 баксів на день (їжа на тиждень, отже, 450$ треба). Як вони дізналися, що у мене немає цих грошей на карті - не знаю. Напевно, треба було показати номер рахунку в Яндекс.Гаманці", - написав Коростельов.

Ще однією причиною відмови стало те, що російський журналіст не мав при собі запрошення. Коростельов повідомив, що він їхав на стажування, тому при ньому було все, включаючи бронь в готелі і зворотні квитки.

"Але незважаючи на все це сьогодні мене 4 години тримали на паспортному контролі, потім відвели в транзитну зону, де я повинен чекати зворотний рейс до Кишинева, який сплатила українська сторона. До Москви не купили квиток, паспорт не віддають. Спасибі, що хоч є курилка", - повідомив журналіст.

Скріншот фото (facebook.com/alexey.korostelyov)

Після 10 годин в "Борисполі", Коростельову все-таки дозволили в'їзд і як повідомляє телеканал "Дождь", йому допоміг народний депутат України Мустафа Найєм.

Він написав звернення голові прикордонного пункту аеропорту.

"Я гарантую його мету перебування в Києві з 2 по 6 липня 2018 року і забезпечую його виїзд з країни після закінчення курсу розслідувальної журналістики OPEN Media Hub", — написав Найєм у своєму поручительство за російського журналіста.

Скріншот поста (facebook.com/alexey.korostelyov)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну не пустили журналіста російського опозиційного каналу.

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