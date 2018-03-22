"Всегда был веселый": в Хмельницком провели в последний путь бойца АТО (видео)

Боец умер от тяжелой болезни, которую подхватил на фронте

В Хмельницком простились с бойцом АТО Николаем Мужичуком, который умер вхарьковском госпитале. Об этом передает 33tv.com.ua.

Мужчина служил в десятой горно-штормовой бригаде. Служил в зоне АТО с 2014 года. Также занимался волонтерством. Мужичук находился на лечении в военном госпитале в Харькове. Умер он, 19 марта, в шесть часов утра.

На службе из-за плохого питания и постоянных стрессов он заболел острым панкреатитом, через который недавно попал в госпиталь. Однако, к сожалению, лечение не помогло, и через неделю мужчина скончался. Военные собратья рассказывают, что Николай был очень веселым и жизнерадостным человеком, а вместе с тем и хорошим командиром.

Фото: Николай Мужичук (facebook.com/dobermankhm)

Друзья бойца говорят, что он всегда был очень активным, и даже находясь на передовой, занимался любимым делом - аквариумистикой, любовь к которой хотел привить даже своим товарищам в зоне АТО.

Фото: Николай Мужчичук (facebook.com/dobermankh)

Проститься с героем пришли сотни людей. Николая Мужичука похоронили на кладбище в микрорайоне Раково в Хмельницком.

В понедельник, 26 марта, Николай должен был отмечать свой сорок девятый день рождения.

Видео: В Хмельницком простились с бойцом АТО Николаем Мужичуком (youtube.com/33tvchannel)

Ранее сообщалось, что сын погибшего бойца АТО Николая Мужчичука до слез растрогал украинцев обращением к отцу.