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"Завжди був веселий": у Хмельницькому провели в останню путь бійця АТО (відео)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 21:51
Фото: Свічка (torange.biz)
Фото: Свічка (torange.biz)

Боєць помер від важкої хвороби, яку підхопив на фронті

У Хмельницькому попрощалися з бійцем АТО Миколою Мужичуком, який помер вхарьковском госпіталі. Про це передає 33tv.com.ua.

Чоловік служив в десятій гірничо-штормовий бригаді. Служив в зоні АТО з 2014 року. Також займалася волонтерством. Мужичук перебував на лікуванні у військовому госпіталі в Харкові. Помер він 19 березня, о шостій годині ранку.

На службі з-за поганого харчування і постійних стресів він захворів гострим панкреатитом, через який нещодавно потрапив у госпіталь. Однак, на жаль, лікування не допомогло, і через тиждень чоловік помер. Військові побратими розповідають, що Микола був дуже веселою і життєрадісною людиною, а разом з тим і хорошим командиром.

Фото: Микола Мужичук (facebook.com/dobermankhm)

Друзі бійця кажуть, що він завжди був дуже активним, і навіть перебуваючи на передовій, займався улюбленою справою - акваріумістикою, любов до якої хотів прищепити навіть своїм товаришам в зоні АТО.

Фото: Микола Мужичук (facebook.com/dobermankh)

Попрощатися з героєм прийшли сотні людей. Миколу Мужичука поховали на цвинтарі у мікрорайоні Раково в Хмельницькому.

У понеділок, 26 березня, Микола мав відзначати свій сорок дев'ятий день народження.

Відео: У Хмельницькому попрощалися з бійцем АТО Миколою Мужичуком (youtube.com/33tvchannel)

Раніше повідомлялося, що син загиблого бійця АТО Миколи Мужичука до сліз зворушив українців зверненням до батька.

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Теги: погибший, АТО
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