ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ спасли котика, пережившего оккупантов острова Змеиный: трогательное видео

Новина українською →
Змеиный остров, Среда 20 июля 2022 14:55
ВСУ спасли котика, пережившего оккупантов острова Змеиный: трогательное видео Коллаж РБК-Украина: остров Змеиный очистили от следов оккупантов
Автор: Светлана Мащенко

Во время исследование и разминирование острова Змеиный там был найден кот, который более четырех месяцев провел в оккупации. Пушистика забрали, а над островом взвился украинский флаг.

Смотрите ниже видео от ГУР Министерства обороны.

"Найдено и эвакуировано на подконтрольную территорию украинского кота, который прожил несколько месяцев в оккупации", - говорится в сообщении.

Кроме того, разведчики выполнили следующие задачи:

  • Проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию.
  • Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, систем наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.
  • На острове установлен украинский флаг вместо рашистского "триколора".

В начале видео - военный передает другому пушистому со словами "Вот как я выполнил задание начальника главка".

В комментариях украинцы восторгаются такой работой наших ребят и бережным отношением к животным:

  • Скоро прапор буде на всій Україні! Дякую!
  • Дякую за роботу, а щодо кота - розчулили, турботливі відважні наші хлопці. Бережи вас боже. Котику всіх гараздів.
  • Сонечко волохате, бідне, що воно пережило!? Слава ЗСУ!
  • Наші хлопці у цій війні відзначилися також і спасінням тварин
  • Кота треба зробити відомим, він там прожив не 7, а 1000 котячих життів.

Напомним, что 4 июля на острове высадились украинские военные и вернули на него украинский флаг. Также 7 июля над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.

Ранее сообщалось, что 30 июня российские войска покинули остров.

Читайте РБК-Украина в Google News
остров Змеиный Змеиный
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь