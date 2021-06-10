UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Второй случай в школе: в Черкассах трагически погибла ученица

Автор: Тетяна Самарук

Умерла ученица 8 класса Черкасской общеобразовательной школы № 2. Причины смерти ребенка выясняют компетентные органы.

Об этом сообщила пресс-служба Черкасского городского совета.

По словам заместителя городского головы Марины Гаркавы, это уже второй подобный случай в этой школе за достаточно короткий срок.

"Вызывает беспокойство тот факт, что это уже второй подобный инцидент в этой школе за достаточно короткий срок. По поручению городского головы разбираемся в ситуации", - добавила она.

Также Гаркава добавила, что сейчас есть поручение от городского головы, чтобы разобраться с причинами данного случая. К расследованию будут привлекать родителей, учителей и руководство школы.

Что говорят медики?

Как рассказала пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирины Назарок, вызов врачи получили в 12:30. Она заявила, что смерть наступила дома от удушения.

"Медики пытались прибыть на место быстро, но смерть наступила раньше, – добавила женщина.

Девочке было 14 лет.

Ранее мы писали, что мама школьницы рассказала о самоубийстве дочери.

Также мы сообщали, что в Запорожье школьница рассказала о травле перед суицидом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины учениясамоубийство