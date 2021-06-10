Второй случай в школе: в Черкассах трагически погибла ученица

По словам заместителя городского головы Марины Гаркавы, это уже второй подобный случай в этой школе за достаточно короткий срок.

"Вызывает беспокойство тот факт, что это уже второй подобный инцидент в этой школе за достаточно короткий срок. По поручению городского головы разбираемся в ситуации", - добавила она.

Также Гаркава добавила, что сейчас есть поручение от городского головы, чтобы разобраться с причинами данного случая. К расследованию будут привлекать родителей, учителей и руководство школы.

Что говорят медики?

Как рассказала пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирины Назарок, вызов врачи получили в 12:30. Она заявила, что смерть наступила дома от удушения.

"Медики пытались прибыть на место быстро, но смерть наступила раньше, – добавила женщина.

Девочке было 14 лет.