Второй случай в школе: в Черкассах трагически погибла ученица

Умерла ученица 8 класса Черкасской общеобразовательной школы № 2. Причины смерти ребенка выясняют компетентные органы.
Об этом сообщила пресс-служба Черкасского городского совета.
По словам заместителя городского головы Марины Гаркавы, это уже второй подобный случай в этой школе за достаточно короткий срок.
"Вызывает беспокойство тот факт, что это уже второй подобный инцидент в этой школе за достаточно короткий срок. По поручению городского головы разбираемся в ситуации", - добавила она.
Также Гаркава добавила, что сейчас есть поручение от городского головы, чтобы разобраться с причинами данного случая. К расследованию будут привлекать родителей, учителей и руководство школы.
Как рассказала пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирины Назарок, вызов врачи получили в 12:30. Она заявила, что смерть наступила дома от удушения.
"Медики пытались прибыть на место быстро, но смерть наступила раньше, – добавила женщина.
Девочке было 14 лет.
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