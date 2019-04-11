Выбросила сына с моста: суд в Николаеве поставил точку в громком деле

Горе-матери Ирине Шинкарук вынесли приговор за то, что она выбросила своего маленького сына с моста. Громкий инцидент произошел в Николаеве более года назад, а судебный процесс был долгий и непростой. В итоге женщине дали 10 лет тюрьмы, причем срок засчитывается с момента задержания - 26 марта 2018-го, передают "Новости N".

Накануне вынесения судебного вердикта проходили дебаты, ее в очередной раз детально расспросили об инциденте - каким образом женщина могла уронить девятимесячного ребенка в ледяную воду с Ингульского моста. Подсудимая отвечала неуверенно и часто ссылалась на то, что уже забыла подробности.

В частности, она перпутала руку, на которой несла малыша; когда, что и сколько она выпила алкогольных напитков в день происшествия, который только чудом не закончился трагедией - ребенок выжил благодаря зимнему комбинезону. Он поступил в больницу в состоянии клинической смерти, но мастерство врачей к счастью позволило запустить сердце мальчика. Позже ребенка - Павлика - усыновила тетя.

Сама Шинкарук уверяет, что сына она уронила в воду случайно.

Ирине Шинкарук выносят приговор в суде (фото: YouTube / Новости-N)

11 апреля в Центральном районном суде Николаева коллегия судей в составе Сергея Медюка, Екатерины Лагоды и Дмитрия Тишко приняла решение удовлетворить прошение прокуратуры относительно 10-летнего тюремного заключения.

Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 15 и статьей 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство малолетнего ребенка).

Видео: facebook.com/www.news.pn

Как сообщалось ранее, в Киевской области женщину, которая пыталась продать собственного ребенка, приговорили к к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что в Ивано-Франковской области 25-летняя женщина убила новорожденного. Это был ее пятый ребенок. Суд признал женщину виновной и приговорил лишь к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Напомним, в Одесской области женщина родила ребенка, а потом живьем его закопала в огороде.