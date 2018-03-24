Выключаем на час свет: что праздновать и кого поздравлять

24 марта 2018 года во всем мире проходит глобальная акция Час Земли (Earth Hour)

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 24 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

24 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Чтобы привлечь внимание человечества к вопросу катастрофических климатических изменений и экологическим проблемем планеты, Всемирный фонд дикой природы (WWF) в 2007 году провел акцию под названием "Час Земли" в Австралии. Суть мероприятия состояла в том, чтобы на один час отказаться от использования электричества. Уже в следующем году данная акция получила поддержку во многих странах мира, а в 2009-м стала самой массовой на планете.

С тех пор Час Земли проходит ежегодно в третью субботу марта. Всем участвующим в акции предлагается с 20:30 до 21:30 по местному времени отказаться от использования электроприборов и выключить свет.

Фото: 24 марта 2018 года проводится акция "Час Земли" (pixabay.com/WWFDeutschland)

Всемирный день борьбы против туберкулеза также еще называют Днем белого цветка, ромашки - символа здорового дыхания. 24 марта 1882 года Роберт Кох открыл бактерию-возбудителя туберкулеза, которая получила название "палочка Коха". Позднее немецкий микробиолог получил Нобелевскую премию по медицине за это важное открытие.

Памятная дата была установлена Всемирной организацией здоровья в 1982 году в честь 100-летия открытия Коха. С тех пор ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, когда проходят просветительские мероприятия для повышения осведомленности об эпидемии опасного инфекционного заболевания, методах профилактики и борьбы с туберкулезом.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв отмечается 24 марта по инициативе ООН с 2010 года. Дата была выбрана в честь архиепрископа Сан-Сальвадора. Оскар Ромео открыто выступал против бедности, социального неравенства, пыток. Из-за своих убеждений архиепископ сам подвергался преследованиям и был убит 24 марта 1980 года.

Какой народный праздник отмечается 24 марта

Сегодня церковью почитается память Евфимия-чудотворца, святителя Новгородского, а в народе этот праздник всегда носил название Ефимов день. Согласно приметам, на Ефимия начиналось движение березового сока в стволах деревьев.

Фото: С 24 марта появляется березовый сок (pixabay.com/jarmoluk)

С зимовки к 24 марта возвращались зяблики и чибисы. Некоторые обряды и приметы связаны с кукушкой:

Когда кукушка начинает куковать, нужно позвенеть монетками, чтобы в доме водились деньги.

Кукушка поет до появления листьев на деревьях - к неурожаю и семейным неурядицам.

Известны и погодные приметы на Ефимия:

Если ночью на деревья лег иней - снегопадов больше не будет. Если иней пушистый - вскоре установится хорошая погода.

Если к Ефимову дню холода заканчивались - лето должно быть теплым.

Если к Ефимову дню на полях появляются мыши - к неурожаю.

Именинники 24 марта

В этот день свои именины отмечают Василий, Евфимий, Епимах, Патрикий, Пионий, Софроний, Георгий, Ефим, Иван.