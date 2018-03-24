Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вимикаємо на годину світло: що святкувати і кого вітати

STYLERLIFE        24.03.2018 - 00:05
Фото: 24 марта проходить Час Землі (flickr.com/chrisastro)
Фото: 24 марта проходить Час Землі (flickr.com/chrisastro)

24 березня 2018 року в усьому світі проходить глобальна акція Година Землі (Earth Hour)

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 24 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

24 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Щоб привернути увагу людства до питання катастрофічних кліматичних змін і екологічних проблем планети, Всесвітній фонд дикої природи (WWF) в 2007 році провів акцію під назвою "Година Землі" в Австралії. Суть заходу полягала в тому, щоб на одну годину відмовитися від використання електрики. Уже в наступному році ця акція отримала підтримку в багатьох країнах світу, а в 2009-му стала наймасовішою на планеті.

З тих пір Година Землі проходить щорічно в третю суботу березня. Всім учасникам акції пропонується з 20:30 до 21:30 за місцевим часом відмовитися від використання електроприладів і вимкнути світло.

24 марта 2018 року проводиться акція "Година Землі" Фото: 24 марта 2018 року проводиться акція "Година Землі" (pixabay.com/WWFDeutschland)

Всесвітній день боротьби проти туберкульозу також ще називають Днем білої квітки,  ромашки - символу здорового дихання. 24 березня 1882 Роберт Кох відкрив бактерію-збудника туберкульозу, яка отримала назву "паличка Коха". Пізніше німецький мікробіолог отримав Нобелівську премію з медицини за це важливе відкриття.

Пам'ятна дата була встановлена ​​Всесвітньою організацією здоров'я в 1982 році на честь 100-річчя відкриття Коха. З тих пір щороку 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом, коли проходять просвітницькі заходи для підвищення обізнаності про епідемію небезпечного інфекційного захворювання, методи профілактики і боротьби з туберкульозом.

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв відзначається 24 березня за ініціативою ООН з 2010 року. Дата була обрана на честь архіепріскопа Сан-Сальвадора. Оскар Ромео відкрито виступав проти бідності, соціальної нерівності, тортур. Через свої переконання архієпископ сам піддавався переслідуванням і був убитий 24 березня 1980 року.

Яке народне свято відзначається 24 березня

Сьогодні церквою вшановується пам'ять Євфимія-чудотворця, святителя Новгородського, а в народі це свято завжди носило назву Юхимів день. Згідно прикметам, на Юхима починався рух березового соку в стовбурах дерев.

З 24 березня з'являється березовий сікФото: З 24 березня з'являється березовий сік (pixabay.com/jarmoluk)

З виру до 24 березня поверталися зяблики і чибіси. Деякі обряди і прикмети пов'язані із зозулею:

  • Коли зозуля починає виспівувати, потрібно дзінчати монетками, щоб у домі водилися гроші.
  • Зозуля співає до появи листя на деревах - до неврожаю і сімейних негараздів.

Відомі й погодні прикмети на Юхима:

  • Якщо вночі на дерева ліг іній - снігопадів більше не буде. Якщо іній пухнастий - незабаром встановиться гарна погода.
  • Якщо до Юхимова дня холоди закінчувалися - літо має бути теплим.
  • Якщо до Юхимова дня на полях з'являються миші - до неврожаю.

Іменинники 24 березня

В цей день свої іменини відзначають Василь, Євтимій, Епімах, Патрикий, Піоній, Софроній, Георгій, Юхим, Іван.

23 березня: важливі події в історії Якщо немає відривного календаря: кого вітати і що святкувати
Теги: события, свято
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top