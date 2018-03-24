Вимикаємо на годину світло: що святкувати і кого вітати

24 березня 2018 року в усьому світі проходить глобальна акція Година Землі (Earth Hour)

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 24 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

24 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Щоб привернути увагу людства до питання катастрофічних кліматичних змін і екологічних проблем планети, Всесвітній фонд дикої природи (WWF) в 2007 році провів акцію під назвою "Година Землі" в Австралії. Суть заходу полягала в тому, щоб на одну годину відмовитися від використання електрики. Уже в наступному році ця акція отримала підтримку в багатьох країнах світу, а в 2009-му стала наймасовішою на планеті.

З тих пір Година Землі проходить щорічно в третю суботу березня. Всім учасникам акції пропонується з 20:30 до 21:30 за місцевим часом відмовитися від використання електроприладів і вимкнути світло.

Фото: 24 марта 2018 року проводиться акція "Година Землі" (pixabay.com/WWFDeutschland)

Всесвітній день боротьби проти туберкульозу також ще називають Днем білої квітки, ромашки - символу здорового дихання. 24 березня 1882 Роберт Кох відкрив бактерію-збудника туберкульозу, яка отримала назву "паличка Коха". Пізніше німецький мікробіолог отримав Нобелівську премію з медицини за це важливе відкриття.

Пам'ятна дата була встановлена ​​Всесвітньою організацією здоров'я в 1982 році на честь 100-річчя відкриття Коха. З тих пір щороку 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом, коли проходять просвітницькі заходи для підвищення обізнаності про епідемію небезпечного інфекційного захворювання, методи профілактики і боротьби з туберкульозом.

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв відзначається 24 березня за ініціативою ООН з 2010 року. Дата була обрана на честь архіепріскопа Сан-Сальвадора. Оскар Ромео відкрито виступав проти бідності, соціальної нерівності, тортур. Через свої переконання архієпископ сам піддавався переслідуванням і був убитий 24 березня 1980 року.

Яке народне свято відзначається 24 березня

Сьогодні церквою вшановується пам'ять Євфимія-чудотворця, святителя Новгородського, а в народі це свято завжди носило назву Юхимів день. Згідно прикметам, на Юхима починався рух березового соку в стовбурах дерев.

Фото: З 24 березня з'являється березовий сік (pixabay.com/jarmoluk)

З виру до 24 березня поверталися зяблики і чибіси. Деякі обряди і прикмети пов'язані із зозулею:

Коли зозуля починає виспівувати, потрібно дзінчати монетками, щоб у домі водилися гроші.

Зозуля співає до появи листя на деревах - до неврожаю і сімейних негараздів.

Відомі й погодні прикмети на Юхима:

Якщо вночі на дерева ліг іній - снігопадів більше не буде. Якщо іній пухнастий - незабаром встановиться гарна погода.

Якщо до Юхимова дня холоди закінчувалися - літо має бути теплим.

Якщо до Юхимова дня на полях з'являються миші - до неврожаю.

Іменинники 24 березня

В цей день свої іменини відзначають Василь, Євтимій, Епімах, Патрикий, Піоній, Софроній, Георгій, Юхим, Іван.