Вылетел с 5 этажа и остался жив: в Виннице с балкона выпал трехлетний малыш

В Виннице с балкона пятого этажа выпал трехлетний мальчик. Родители оставили ребенка под присмотром старшего брата, который не справился со своими обязанностями.

Что произошло в Виннице

В четверг вечером, 3 июня, в больницу скорой помощи доставили трехлетнего малыша, который выпал с балкона 5 этажа. Несчастный случай произошел в одном из многоквартирных домов в Винницком районе.

Сообщается, что малыш остался дома со старшим братом, без присмотра родителей. Братья вышли на балкон, и трехлетний малыш дотянулся до окна, открыл его и не удержавшись выпал вниз с 5 этажа.

Ребенку повезло, и он вывалился на веревки для сушки белья, которые были закреплены на нижнем этаже.

Медики тщательно обследовали малыша и сообщили, что к счастью, угрозы его жизни нет. Ребенок отделался испугом и ушибами. После обследования его оставили в больнице под присмотром врачей.

Как обезопасить ребенка

Как утверждают эксперты, основная причина подобных трагедий – легкомыслие взрослых, так как дети обычно не осознают опасности. Они познают мир и для них почти все округ – элементы игры.

В издании Kramatorskpost составили памятку для родителей, которая поможет избежать таких несчастных случаев с детьми.

1. Не оставлять возле окна диваны, стулья и столы – любые предметы мебели, которые ребенок может использовать как лестницу к окну.

2. Не играть на подоконниках, даже если он широкий и удобный. Даже если родители рядом и держат за руку.

3. Москитные сетки – опасные. Они создают у ребенка иллюзию безопасности и опоры. Часто дети выпадают из окон вместе с этой сеткой.

4. Не держите окна открытыми, когда ребенок дома. Даже если кажется, что родители дома, они рядом и могут контролировать ситуацию.

5. Нет ручкам на дверях. Установите на окна ручки с такими замками, которые не откроют дети. Или уберите ручки совсем. Это займет пару минут, но может спасти жизнь ребенку. Можно поставить блокираторы.

Как обезопасить ребенка от выпадения из окна