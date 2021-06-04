Вылетел с 5 этажа и остался жив: в Виннице с балкона выпал трехлетний малыш
В Виннице с балкона пятого этажа выпал трехлетний мальчик. Родители оставили ребенка под присмотром старшего брата, который не справился со своими обязанностями.
Детали инцидента сообщили в местном издании Vinbazar.
Что произошло в Виннице
В четверг вечером, 3 июня, в больницу скорой помощи доставили трехлетнего малыша, который выпал с балкона 5 этажа. Несчастный случай произошел в одном из многоквартирных домов в Винницком районе.
Сообщается, что малыш остался дома со старшим братом, без присмотра родителей. Братья вышли на балкон, и трехлетний малыш дотянулся до окна, открыл его и не удержавшись выпал вниз с 5 этажа.
Ребенку повезло, и он вывалился на веревки для сушки белья, которые были закреплены на нижнем этаже.
Медики тщательно обследовали малыша и сообщили, что к счастью, угрозы его жизни нет. Ребенок отделался испугом и ушибами. После обследования его оставили в больнице под присмотром врачей.
Как обезопасить ребенка
Как утверждают эксперты, основная причина подобных трагедий – легкомыслие взрослых, так как дети обычно не осознают опасности. Они познают мир и для них почти все округ – элементы игры.
В издании Kramatorskpost составили памятку для родителей, которая поможет избежать таких несчастных случаев с детьми.
1. Не оставлять возле окна диваны, стулья и столы – любые предметы мебели, которые ребенок может использовать как лестницу к окну.
2. Не играть на подоконниках, даже если он широкий и удобный. Даже если родители рядом и держат за руку.
3. Москитные сетки – опасные. Они создают у ребенка иллюзию безопасности и опоры. Часто дети выпадают из окон вместе с этой сеткой.
4. Не держите окна открытыми, когда ребенок дома. Даже если кажется, что родители дома, они рядом и могут контролировать ситуацию.
5. Нет ручкам на дверях. Установите на окна ручки с такими замками, которые не откроют дети. Или уберите ручки совсем. Это займет пару минут, но может спасти жизнь ребенку. Можно поставить блокираторы.
Как обезопасить ребенка от выпадения из окна
Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове погибла 2-летняя девочка – выпала из окна.