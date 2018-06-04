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"Выносил раненых в безопасное место": Порошенко поздравил Героя Украины с днем рождения

STYLERLIFE        04.06.2018 - 16:24
Фото: Олександр Петракивский (facebook.com/petroporoshenko)
Фото: Олександр Петракивский (facebook.com/petroporoshenko)

В ходе боя с силами агрессора боец получил тяжелое ранение в голову

В понедельник, 4 июня празднует свое тридцатилетие Герой Украины, майор Александр Петракивский. С юбилеем отважного защитника поздравил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, среди украинских воинов пожалуй не найти ни одного, кто бы не слышал о Герое Украины Александре Петракивском и его отважнной службе.

"С первых дней российской агрессии майор стал на защиту нашего государства. 20 июля группа специального назначения оперативного командования "Север" под руководством Александра обеспечила прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорту Луганска. Наши военные попали под вражеский обстрел минометов", - рассказал президент.

Порошенко отметил, что в тяжелом бою один из бойцов потерял шлем. Увидев это,тогда еще капитан Александр Петраківський отдал собрату свой шлем, чем спас ему жизнь. В ходе боя сам Александр получил тяжелое ранение в голову, однако продолжал руководить действиями группы и выносил раненых в безопасное место.

Взвешенные действия военного позволили обеспечить передислокацию колонны.

"Сегодня наш Герой празднует свое 30-летие. Желаем здоровья, майор! С днем рождения!" – подытожил президент.

Скриншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

Добавим, что Александр родился в семье военных. Его отец и мать – полковники. Жена Галина — курсант Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сестра Светлана и ее муж — офицеры.

Сам боец учился в Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (г. Львов) на факультете аэромобильных войск по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений", которую окончил в 2009 году.

Фото: Александр Петраковский (wikipedia.org/Pohorynsky Приватная сборка)

4 декабря 2014 года Александр получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" "за исключительное мужество, героизм и несокрушимость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

В 2016 году семье бойца пришлось выставить на продажу медаль Героя Украины для того, чтобы обеспечить ему лечение, ведь Александр в ходе боя получил тяжелую травму головы. Некоторое время он находился в коме и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Позже был отправлен на лечение в Польшу.

Ранее украинский военнослужащий ВСУ, офицер 30-й ОМБр по имени Лина рассказала о жизни в армии. 33-летняя младший лейтенант пошла служить по стопам отца, который был кадровым военным и вышел на пенсию еще до начала войны на Донбассе.

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Теги: АТО, ООС, Герой Украины
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