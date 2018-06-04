"Виносив поранених у безпечне місце": Порошенко привітав Героя України з днем народженя

У ході бою з силами агресора боєць отримав важке поранення в голову

В понеділок, 4 червня святкує своє тридцятиріччя Герой України, майор Олександр Петраківський. З ювілеєм відважного захисника привітав президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, серед українських воїнів мабуть не знайти жодного, хто б не чув про Героя України Олександра Петраківського та його відважну службу.

"З перших днів російської агресії майор став на захист нашої держави. 20 липня група спеціального призначення оперативного командування "Північ" під керівництвом Олександра забезпечила проходження колони техніки ЗСУ та сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська. Наші військові потрапили під ворожий обстріл мінометів", - розповів президент.

Порошенко відзначив, що у важкому бою один з бійців загубив шолом. Побачивши це,тоді ще капітан Олександр Петраківський віддав побратиму свій шолом, чим врятував йому життя. У ході бою сам Олександр отримав важке поранення в голову, однак продовжував керувати діями групи і виносив поранених у безпечне місце.

Зважені дії військового дозволили забезпечити передислокацію колони.

"Сьогодні наш Герой святкує своє 30-річчя. Бажаємо здоров'я, майоре! З днем народження!" – підсумував президент.

Скріншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

Додамо, що Олександр народився у родині військових. Його батько і мати – полковники. Дружина Галина — курсант Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, сестра Світлана та її чоловік — офіцери.

Сам боєць навчався в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) на факультеті аеромобільних військ за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів", яку закінчив у 2009 році.

Фото: Олександр Петраківський (wikipedia.org/Pohorynsky - Приватна збірка)

4 грудня 2014 року Олександр отримав звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" "за виняткову мужність, героїзм і незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

У 2016 році сім'ї бійця довелося виставити на продаж медаль Героя України для того, щоб забезпечити йому лікування, адже Олександр в ході бою отримав важку травму голови. Деякий час він знаходився в комі і був підключений до апарату штучного дихання. Пізніше був відправлений на лікування до Польщі.

Раніше українська військовослужбовець ЗСУ, офіцер 30-ї ОМБр на ім'я Ліна розповіла про життя в армії. 33-річна молодший лейтенант пішла служити по стопах батька, який був кадровим військовим і вийшов на пенсію ще до початку війни на Донбасі.

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