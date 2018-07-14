"Выплат на ребенка никто не получает": украинка рассказала, как проходят роды в Иордании

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Женщины в этой стране пользуются страховыми полюсами

Украинка Екатерина Колесникова уже 10 лет живет в Иордании, в городе Амман. Женщина сама из Запорожья, но встретила мужчину из Иордании и уехала с ним жить в его страну. Она рассказала, как проходят роды на чужбине. Об этом пишет Gazeta.ua.

"В Иордании выплат на ребенка никто не получает. Беременные женщины работают до родов. После рождения младенца имеют три месяца декрета. Далее нужно увольняться, либо выходить на работу. В таком случае матери отдают детей в частные сады или оставляют на домработниц", - поделилась Екатерина.

В государственные больниц в Иордании обращается только самая бедная прослойка населения. Другие пользуются страховыми полюсами.

Фото: Екатерина и ее семья (gazeta.ua)

"Во время родов делают спинальную анастезию. Первый раз я от нее отказалась, потому что в Украине пугают, что это повредит ребенку. Второй раз решилась и все прошло намного легче. Домой отпускают уже вечером или на следующее утро. Дольше никого не держат. Довольно часто местные женщины делают кесарево сечение. В Иордании это по желанию. Также после беременности здесь популярны пластические операции — отрезают лишнюю кожу на животе", - рассказала украинка.

Фото: Муж и дочки Екатерины (gazeta.ua)

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