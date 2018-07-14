"Виплат на дитину ніхто не отримує": українка розповіла, як проходять пологи в Йорданії

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Жінки в цій країні користуються страховими полюсами

Українка Катерина Колеснікова вже 10 років живе в Йорданії, в місті Амман. Жінка сама із Запоріжжя, але зустріла чоловіка з Йорданії і поїхала з ним жити в його країну. Вона розповіла, як проходять пологи на чужині. Про це пише Gazeta.ua.

"В Йорданії виплат на дитину ніхто не отримує. Вагітні жінки працюють до пологів. Після народження немовляти мають три місяці декрету. Далі потрібно звільнятися, або виходити на роботу. У такому разі матері віддають дітей в приватні сади або залишають на домробітниць", - поділилася Катерина.

У державні лікарні в Йорданії звертається тільки найбідніша верства населення. Інші користуються страховими полюсами.

Фото: Катерина та її родина (gazeta.ua)

"Під час пологів роблять спинальну анастезію. Перший раз я від неї відмовилася, тому що в Україні лякають, що це зашкодить дитині. Другий раз зважилася і все пройшло набагато легше. Додому відпускають вже ввечері або на наступний ранок. Довше нікого не тримають. Досить часто місцеві жінки роблять кесарів розтин. В Йорданії це за бажанням. Також після вагітності тут популярні пластичні операції — відрізають зайву шкіру на животі", - розповіла українка.

Фото: Чоловік і доньки Катерини (gazeta.ua)

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