Что надеть на выпускной: советы украинских дизайнеров

Они касаются как девушек, так и парней

Известные украинские дизайнеры озвучили свои советы для школьников, которых в этом году ждет выпускная церемония. Об этом они сообщили во время общения со Styler.

"Девушки делятся на "пацанок" и "принцесс". Принцесс предостерегаем от кринолина и объемных причесок, чтобы они не стали мачехами, а оставались юными и прекрасными. Пацанкам предлагаем брючные костюмы, но ни в коем случае не рваные джинсы, а именно стильные широкие брюки с двубортным пиджаком. По цвету, серебро – хит сезона. Можно собрать total look в серебряных оттенках, начиная с одежды и заканчивая аксессуарами и обувью", - сказали дизайнеры бренда Vorozhbyt&Zemskova Алена Ворожбит и Татьяна Земскова.

Также дизайнеры советуют уделить особое внимание аксессуарам.

"С аксессуарами будьте острожными, чтобы не переборщить. Сумочка должна быть маленькая и аккуратная, не объемная, лучше небольшой клатч. Обувь – аккуратная и элегантная: босоножки на не высоком каблуке, туфли-лодочки. Нужно подбирать обувь под наряд. Но если вы выберите телесные босоножки или туфли, то, скорее всего, такая обувь будет гармонична почти с каждым нарядом", - сказала украинский дизайнер Анна Яковенко.

В то же время парням, по словам дизайнеров, нужно найти "свое идеальное сочетание".

"Беспроигрышным вариантом для парня будет черно-белое сочетание, или сине-белое. Белая сорочка и костюм с хорошей посадкой, не широкий и не слишком облегающий. Самое главное в мужском костюме - это цвет и крой. Найдите для себя это идеальное сочетание. Если молодому человеку хочется добавить красок в свой образ, он может подобрать цветной галстук или бабочку, а также жилет. При этом костюм должен быть чистых цветов: черный, синий, серый и белая сорочка", - подчеркнула Яковенко.

Кстати, в среду, 30 мая, во многих украинских школах провели последний звонок. Другие учебные заведения провели линейки 25 мая. Уже "традиционно" в Киеве в последний учебный день школьники купаются в фонтанах на Майдане независимости.