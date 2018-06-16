Що надягнути на випускний: поради українських дизайнерів

Вони стосуються як дівчат, так і хлопців

Відомі українські дизайнери озвучили свої поради для школярів, яких у цьому році чекає випускна церемонія. Про це вони повідомили під час спілкування з Styler.

"Дівчата діляться на "пацанок" і "принцес". Принцес застерігаємо від криноліну і об'ємних зачісок, щоб вони не стали мачухами, а залишалися юними і прекрасними. Пацанкам пропонуємо брючні костюми, але ні в якому разі не рвані джинси, а саме стильні широкі штани з двобортним піджаком. За кольором, срібло – хіт сезону. Можна зібрати total look в срібних відтінках, починаючи з одягу і закінчуючи аксесуарами і взуттям", - сказали дизайнери бренду Vorozhbyt&Zemskova Олена Ворожбит і Тетяна Земськова.

Також дизайнери радять приділити особливу увагу аксесуарам.

"З аксесуарами будьте обережними, щоб не переборщити. Сумочка повинна бути маленька і акуратна, не об'ємна, краще невеликий клатч. Взуття – акуратне та елегантне: босоніжки на високих підборах, туфлі-човники. Потрібно підбирати взуття під вбрання. Але якщо ви виберете тілесні босоніжки або туфлі, то, швидше за все, таке взуття буде гармонійним майже з кожним нарядом", - сказала український дизайнер Анна Яковенко.

У той же час хлопцям, за словами дизайнерів, потрібно знайти "своє ідеальне поєднання".

"Безпрограшним варіантом для хлопця буде чорно-біле поєднання, або синьо-біле. Біла сорочка і костюм з гарною посадкою, не широкий і не занадто облягаючий. Найголовніше в чоловічому костюмі - це колір і крій. Знайдіть для себе це ідеальне поєднання. Якщо молодій людині хочеться додати фарб у свій образ, він може підібрати кольорову краватку або метелик, а також жилет. При цьому костюм повинен бути чистих кольорів: чорний, синій, сірий та біла сорочка", - підкреслила Яковенко.

До речі, у середу, 30 травня, у багатьох українських школах провели останній дзвоник. Інші навчальні заклади провели лінійки 25 травня. Вже "традиційно" в Києві в останній навчальний день школярі купаються у фонтанах на Майдані незалежності.