Вышивка пенсионерки из Украины стала аватаром аккаунта Google в соцсети

Фото: pixabay.com

Вышивку украинки высоко оценили в компании Google

На официальном Instagram-аккаунте компании Google находится работа украинской 65-летней пенсионерки из Кривого Рога Людмилы Киселевой. Об этом рассказал зять пенсионерки и креативный директор RAM360 Святослав Кобзенко, сообщает AIN.

По словам Святослава, его теща больше 20 лет работала на Северном Горно-Обогатительном Комбинате. После того, как она вышла на пенсию, то увлеклась вышивкой вида "французский узелок".

Скриншот с Instagram

Зять предложил ей, чтобы она попробовала вышить логотипы известных компаний, таких как Google, Adidas и Nike.

В 2018 году Святослав опубликовал в своей странице в Instagram созданную Людмилой работу с логотипом компании Google в рамках проекта #MySuperG, в котором компания выбирает и устанавливает себе на аватар в Instagram лучшие идеи для своего логотипа.

Фото: instagram.com/google

"Любой человек размещает пост у себя в Instagram, прописывает хештег #MySuperG и вполне может попасть "на глаза" Google", - подчеркнул Святослав.

Стоит отметить, что фото с работой Людмилы набрало уже более 70 тысяч лайков.

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