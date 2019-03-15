Вытекла зеленая слизь: в сети шокированы находкой в свинине в Запорожье

Мясо со слизью женщина купила не на рынке, а в магазине

Свинина с огромным куском зеленой слизи, который вытек из нее, шокировала жительницу Запорожья. Покупкой женщина "похвасталась" в Facebook. Она сообщила, что в четверг, 14 марта, купила 800 грамм свинины в магазине "Мясной формат", на улице Иванова.

Когда запорожанка разрезала мясо, чтобы приготовить блюдо, ее ждал неприятный сюрприз - из куска "отборной" свинины вытекла зеленая вонючая слизь.

"Проведя один раз ножом, потекла густая субстанция, когда я отпрянула в сторону от этой мерзоты, я увидела что это гной, и его там было очень много, грамм 100 можно было выбрать" - пишет покупательница.

По словам женщины, в магазине ей вернули деньги.

Мясо с зеленой слизью из Запорожья шокировало сеть (фото: facebook.com)

Пользователи сети возмутились подобным инцидентом и посоветовали женщине обратится в санстанцию. Они также поставили "диагноз" мясу, гнойный абсцесс, и рассказали о собственном негативном опыте, с которым им пришлось столкнуться при покупке мяса. А некоторые пользователи соцсети даже предположили, что это глисты.

"Однажды на рынке купила свинину. Начала резать и пополам разрезала гнойный мешок. Меньше, чем на фото. Вонь ужасна! С тех пор на рынке не покупаю. А оно - и в магазинах", - написала Ирина Тимошенко.

"Я с таким сталкивалась. Однажды своим собакам купила с виду очень хорошие говяжьи обрезки. Дома начала резать, а там такое. Долго мыла под проточной водой. А поставила варить, о, ужас. В общем решила, что собаки мне дороже. Все выбросила", - поделилась опытом Инна Марченко.

"А в санстанцию чего не понесла? Зачем тогда фото в фейсбук выставлять..." - возмутилась Olga Nesterova.

"Это глисты! 100%! Они есть почти в любом мясе. Только продавцы это скрывают - бизнес!" - уверен Alex Kosinski.

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