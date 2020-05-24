Выйти на пенсию раньше можно за деньги: как это работает

Пенсионный стаж в Украине можно "докупить" тем категориям людей, которым не хватает "нескольких лет" до пенсии. Украинцы могут докупить необходимое количество стажа для получения пенсии. Особенно актуальным такой вопрос является для заробитчан, и тех, кто работал неофициально. О том, как купить пенсионный стаж в Украине рассказала начальница отдела обеспечения наполнения бюджета №1 Главного управления Пенсионного фонда в Ивано-Франковской области Ольга Смеречанская.

Страховой стаж - это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно должно платить взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса. Об этом Ольга Смеречанская напомнила в комментарии "Версии".

Итак, статьей 10 Закона Украины 2464-YI от 08.07.2010 предусмотрен перечень лиц, имеющих право на добровольную уплату страховых взносов по видам общеобязательного государственного социального страхования. Вы можете доплатить страховые взносы, если вы:

не состоите в трудовых отношениях;

не находитесь в Центре занятости на учете;

вам исполнилось 16 лет.

Докупить стаж могут и работники, которые работают в тех государствах, с которыми Украина заключила соответствующие договоры и осуществляют туда отчисления. Когда же украинец за рубежом работает нелегально, то он имеет возможность заключить договор через консульство, или приехать на Родину и здесь заключить договор самостоятельно или сделать это через доверенное лицо.

Для этого, лицу необходимо обратиться в территориальные органы ДФС в области. Срок договора должен быть не менее одного года. На момент заключения договора учитывается минимальная заработная плата и тот тариф, действующий на данный момент.

"Например, Люда хочет заключить договор на добровольное участие на один год вперед. Расчет суммы страховых взносов проводится следующим образом: минимальную заработную плату 4723 грн. умножаем на 22% и получаем сумму в размере 1039 грн. Эти средства лицо должно уплачивать ежемесячно в течение года. Если человек хочет докупить стаж за прошлый период, когда не работал, то эту сумму (1039 грн.) нужно умножить на два, в результате получаем цифру, которую нужно уплатить за месяц. Следовательно, эту сумму умножаем на количество месяцев, если хотим докупить", - отмечает Ольга Смеречанская.

Напомним, что Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 2 278 800 тыс. гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

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