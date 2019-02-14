Взял из Facebook картинку - плати: украинцев пугают новым законом

Собственный контент и видеоролики будет приносить деньги своим авторам

В ЕС решили провести реформу авторского права и узаконить вознаграждение, которые должны получать СМИ, если их материалы повторно используют агрегаторы или социальные сети. Об этом пишет DW.

Согласно новой реформе европейские издатели смогут получить больше преимуществ перед такими крупных интернет-агрегаторами как Google. Вознаграждение должны будут получать те СМИ, чьи материалы будут повторно использованы в социальных сетях. А также владельцы прав или создатели контента, если их продукты или видеоролики распространяются через онлайн-платформы, например, через YouTube.

В среду, 13 февраля представители ЕС, Еврокомиссии и Европарламента достигли соглашения по реформе авторского права. Однако дебаты на эту тему не утихают.

Так, европарламентарий от немецкого Христианского союза Аксель Фосс одобрил реформу и считает, что это даст возможность осваивать новые бизнес-модели цифрового века.

"Защита цифрового авторского права положит конец эпохе Дикого Запада в Интернете. Теперь мы сможем соответствовать новой реальности и бизнес-моделям цифрового века", - отметил Фосс.

Депутат Европарламента от "Пиратской партии" Юлия Реда не согласна с Фоссом и считает, что это несет опасность для обычных интернет-пользователей.

"Эта сделка представляет собой опасность для мелких издательств, авторов и в той же степени для интернет-пользователей", - сказала Реда.

Модернизация законов об авторском праве в Евросоюзе ведется с 2016 года и каждый раз попытки что-либо изменить заканчиваются ожесточенными дискуссиями.

Крупные компании, Google и Wikipedia были категорически против некоторых норм реформы. В июле законопроект был отклонен, так как был подвергнут жесточайшей критике со стороны многих специалистов.

Для того, чтобы реформа об авторском праве в интернете была принята, она должна быть одобрена всеми странами-членами Европейского Союза и Европарламентом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Google изменит систему поиска картинок для защиты авторских прав.

А также рассказывали о том, что депутаты Европарламента отказались ужесточать нормы авторского права для интернета.