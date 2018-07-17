"Я готов, но…": Усик отказался провести открытую тренировку

Фото: Александр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Боксер не уверен в том, что бой состоится

Украинский спортсмен, чемпион мира по версии WBC и WBO Александр Усик ушел с ринга и отказался проводить открытую тренировку в Москве. Об этом сообщает ТСН.

Боксер Александр Усик вышел на ринг, поклонился своим болельщикам и помахал руками, а потом развернулся и ушел. В интервью, которое он дал после, Усик признался, что не уверен в том, что бой состоится.

"Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в отель, все хорошо. Я хорошо готов к бою, и, если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои - украшение спорта. Точно ли состоится бой, не знаю", - заявил Усик.

Напомним, бой между Александром Усиком и обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской Суперсерии должен состояться 21 июля, но на данный момент активно распространяются слухи о том, что поединок находится под угрозой срыва.

Кстати, недавно Александр Усик опубликовал видео, в котором он верхом на лошади собирается ехать в Москву.

"Завершен тяжелый и великолепный сбор. Мы в путь. Москва, встречай",- подписал видео Усик.

Видео: STYLER.rbc.ua