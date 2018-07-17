"Я готовий, але...": Усик відмовився провести відкрите тренування

Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Боксер не впевнений в тому, що бій відбудеться

Український спортсмен, чемпіон світу за версією WBC і WBO Олександр Усик пішов з рингу і відмовився проводити відкрите тренування в Москві. Про це повідомляє ТСН.

Боксер Олександр Усик вийшов на ринг, вклонився своїм уболівальникам і помахав руками, а потім розвернувся і пішов. В інтерв'ю, яке він дав після, Усик зізнався, що не впевнений в тому, що бій відбудеться.

"Хотів би подякувати всім за гостинність, за те, як мене тут зустріли, ми заселилися в готель, все добре. Я добре готовий до бою, і, якщо він відбудеться, покажу все, на що здатний. Я також поважаю свого суперника, такі бої - прикраса спорту. Точно відбудеться бій, не знаю", - заявив Усик.

Нагадаємо, бій між Олександром Усіком і володарем титулів WBA та IBF Муратом Гассиевим у фіналі Всесвітньої боксерської Суперсерії повинен відбутися 21 липня, але на даний момент активно поширюються чутки про те, що поєдинок перебуває під загрозою зриву.

До речі, нещодавно Олександр Усик опублікував відео, в якому він верхи на коні збирається їхати до Москви.

"Завершений важкий та чудовий збір. Ми в дорогу. Москва, зустрічай",- підписав відео Усик.

Відео: STYLER.rbc.ua