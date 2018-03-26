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"Я не могу его ни осудить, ни оправдать": мать Сенцова рассказала, почему не может понять сына

STYLERLIFE        26.03.2018 - 09:17
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Она упрекнула политзаключенного режиссера в том, что он оставил семью

Мать Олега Сенцова Людмила не может понять, как е сын мог оставить детей. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Дождь".

"Ну какой он террорист! То, что он был против этого режима какого-то, я этого не понимала, например. Я все время говорила, когда уже поняла, что что-то тут не так, я говорила: "Олеженька, смотри, у тебя двое детей. Ну вот они как останутся?" – сказала Людмила Сенцова.

Женщина отметила, что хочет, чтобы ее сын был с детьми.

"Я не могу его ни осудить, ни оправдать. Я только не могу понять, как можно было оставить детей. Если так вот, все бы было по-моему, я, во-первых, не хочу, чтобы он ввязывался никуда уже больше. Но мне хочется, чтобы он работал. Мне надо, чтобы дети были с ним. Нет, я поеду к ним, пока он не устроится. И потом сюда вернусь. Я буду здесь жить, буду ждать их в гости все время", - добавила мать Сенцова.

Напомним, что сестра Сенцова прокомментировала слухи о его состоянии.

Накануне военный эксперт Юрий Колесников заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, умирает от отравления. 

"Поползли слухи с мнениями "экспертов", что Олега отравили и он умирает. Совсем дебилы что ли? Не буду я комментировать эту параноидальную чушь, конспирологи х*еновы", - возмутилась Наталья Каплан.

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Теги: Олег Сенцов
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