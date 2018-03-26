"Я не можу його ні засудити, ні виправдати": мати Сенцова розповіла, чому не може зрозуміти сина

Вона дорікнула політв'язня режисера в тому, що він залишив сім'ю

Мати Олега Сенцова Людмила не може зрозуміти, як е син міг залишити дітей. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

"Ну який він терорист! Те, що він був проти цього режиму якогось, я цього не розуміла, наприклад. Я весь час говорила, коли вже зрозуміла, що щось тут не так, я говорила: "Олеженька, дивись, у тебе двоє дітей. Ну ось вони як залишаться?" – сказала Людмила Сенцова.

Жінка зазначила, що хоче, щоб її син був з дітьми.

"Я не можу його ні засудити, ні виправдати. Я тільки не можу зрозуміти, як можна було залишити дітей. Якщо так ось, все було б по-моєму, я, по-перше, не хочу, щоб він вплутувався нікуди вже більше. Але мені хочеться, щоб він працював. Мені треба, щоб діти були з ним. Ні, я поїду до них, поки він не влаштується. І потім сюди повернуся. Я буду тут жити, буду чекати їх в гості весь час", - додала мати Сенцова.

Нагадаємо, що сестра Сенцова прокоментувала чутки про його стан.

Напередодні військовий експерт Юрій Колесніков заявив, що український режисер Олег Сенцов, незаконно укладений в Росії, помирає від отруєння.

"Поповзли чутки з думками "експертів", що Олега отруїли і він помирає. Зовсім дебіли чи що? Не буду я коментувати цю параноїдальну нісенітниц., конспірологи х*інови", - обурилась Наталія Каплан.