"Я такого не говорила": сестра Сенцова отрицает свое обращение к Путину

"Мы ни о чем Путина не просили"

Семья украинского политзаключенного Олега Сенцова отрицает свое обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой его освободить. Об этом сообщает "Громадське".

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что семья режиссера не обращалась к президенту России.

"Я такого не говорила, и мы ни о чем Путина не просили", — сказала она.

Информация об обращении семьи Сенцова появилась в британском издании The Guardian, где они ссылались на слова Натальи Каплан о том, что она якобы попросила президента Путина о том, чтобы освободить брата к Чемпионату мира по футболу.

"У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира", — такую цитату опубликовало издание и подало новость под заголовком об обращении семьи к Путину.

Сестра Сенцова отрицает то, что семья обращалась к президенту накануне Чемпионата мира по футболу.

"Все вопросы к ним, я не знаю, откуда они это взяли, но про Путина я точно ничего не говорила", — сказала Каплан.

Напомним, 14 мая 2018 года украинский режиссер Олег Сенцов, которого обвинили в подготовке к совершению террористических актов в оккупированном Крыму и приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима, объявил бессрочную голодовку. Единственным условием его прекращения является увольнение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

Кстати, футболист Шовковский выразил свою поддержку Сенцову.

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