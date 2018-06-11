"Я такого не говорила": сестра Сенцова заперечує своє звернення до Путіна

"Ми ні про що Путіна не просили"

Сім'я українського політв'язня Олега Сенцова заперечує своє звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням його звільнити. Про це повідомляє "Громадське".

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що сім'я режисера не зверталася до президента Росії.

"Я такого не говорила, і ми ні про що Путіна не просили", — сказала вона.

Інформація про звернення сім'ї Сенцова з'явилася в британському виданні The Guardian, де вони посилалися на слова Наталії Каплан про те, що вона нібито попросила президента Путіна про те, щоб звільнити брата до Чемпіонату світу з футболу.

"У нас залишилося дуже мало часу, і я дійсно сподіваюся, що Путін прийме рішення звільнити його і всіх українських політв'язнів перед Чемпіонатом світу", — таку цитату опублікувало видання і подало новину під заголовком про звернення сім'ї до Путіна.

Сестра Сенцова заперечує те, що сім'я зверталася до президента напередодні Чемпіонату світу з футболу.

"Всі питання до них, я не знаю, звідки вони це взяли, але про Путіна я точно нічого не говорила", — сказала Каплан.

Нагадаємо, 14 травня 2018 року український режисер Олег Сенцов, якого звинуватили в підготовці до вчинення терористичних актів в окупованому Криму і засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму, оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

До речі, футболіст Шовковський висловив свою підтримку Сенцову.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)