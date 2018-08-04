"Я ватник": суд наказал преступника, осквернившего стелу Героев Небесной сотни

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Мужчине предстоит оплатить штраф

Суд наказал злоумышленника, который забросал бутылками стелу Героев Небесной сотни и которого за это привязали к столбу с надписью "Я ватник". Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черниговской области.

"Деснянский районный суд Чернигова рассмотрел административное дело в отношении мужчины, который 15 июля бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни и назначил ему наказание в виде 50 часов общественных работ", - говорится в сообщении.

Более того, согласно наказанию, мужчина будет вынужден оплатить штраф в размере 352 гривен.

Кстати, в Чернигове бывшего осужденного привязали к столбу вместе с табличкой "Я ватник". Соответствующее видео опубликовано местным жителем Александром Тарнавским на странице в социальной сети.

Как сообщалось ранее, оккупанты на территории аннексированного украинского полуострова Крым решили оградить Никитский ботанический сад забором с колючей проволокой. Соответствующие фото опубликовал местный блогер под ником "Крымский бандеровец".

Напомним, охранник, который избил журналиста был наказан и извинился.

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