"Я ватник": суд покарав злочинця, який осквернив стелу Героїв Небесної сотні

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Чоловікові доведеться сплатити штраф

Суд покарав зловмисника, який закидав пляшками стелу Героїв Небесної сотні і якого за це прив'язали до стовпа з написом "Я ватник". Про це повідомляє пресс-служба поліції в Чернігівській області.

"Деснянський районний суд Чернігова розглянув адміністративну справу стосовно чоловіка, який 15 липня кидав пляшки в стелу Героїв Небесної сотні і призначив йому покарання у вигляді 50 годин громадських робіт", - йдеться в повідомленні.

Більш того, згідно покарання, чоловік буде змушений сплатити штраф у розмірі 352 гривень.

До речі, в Чернігові колишнього засудженого прив'язали до стовпа разом з табличкою "Я ватник". Відповідне відео опубліковано місцевим жителем Олександром Тарнавським на сторінці в соціальній мережі.

Як повідомлялося раніше, окупанти на території анексованого українського півострова Крим вирішили огородити Нікітський ботанічний сад парканом з колючим дротом. Відповідні фото опублікував місцевий блогер під ніком "Кримський бандерівець".

Нагадаємо, охоронець, який побив журналіста був покараний і вибачився.

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