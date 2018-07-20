В Чернигове мужчину привязали к столбу с табличкой "Я ватник" (видео)

Коллаж РБК-Украина

Привязанный был осужден по серьезной статье

В Чернигове бывшего осужденного привязали к столбу вместе с табличкой "Я ватник". Соответствующее видео опубликовано местным жителем Александром Тарнавским на странице в социальной сети Facebook.

Как объяснил мужчина, который снимал видео, привязанный обвиняется в том, что он якобы разрушил памятник Героям Небесной Сотни. Также он высказывал пророссийский заявления.

Кроме того, известно, что привязанный мужчина вышел из тюрьмы всего месяц назад, где отбывал наказание за изнасилование и педофилию. В тюрьме мужчина провел 10 лет и освобожден по окончании срока на законных основаниях.

Но мужчина, который вел съемку, возмущается тем, что бывший заключенный находится на свободе, а также оскорбительно высказывается в адрес привязанного.

Неравнодушные свидетели происшествия обратились с просьбой освободить привязанного, но мужчина им ответил, если они такие гуманисты, то могут купить ему билет в Россию.

Приехавшие по вызову патрульные полицейские освободили привязанного мужчину и доставили в участок для допроса. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов Чернигова, на месте происшествия работает оперативная группа и начальник Черниговского городского отделения полиции.

Кстати, охранник, который избил журналиста был наказан и извинился.

Видео: РБК-Украина