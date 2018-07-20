У Чернігові чоловіка прив'язали до стовпа з табличкою "Я ватник" (відео)

Колаж РБК-Україна

Прив'язаний був засуджений за серйозною статтею

У Чернігові колишнього засудженого прив'язали до стовпа разом з табличкою "Я ватник". Відповідне відео опубліковано місцевим жителем Олександром Тарнавським на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як пояснив чоловік, який знімав відео, прив'язаний звинувачується в тому, що він нібито зруйнував пам'ятник Героям Небесної Сотні. Також він висловлював проросійський заяви.

Крім того, відомо, що прив'язаний чоловік вийшов з в'язниці лише місяць тому, де відбував покарання за зґвалтування і педофілію. У в'язниці чоловік провів 10 років і звільнений після закінчення строку на законних підставах.

Але чоловік, який вів зйомку, обурюється тим, що колишній ув'язнений перебуває на свободі, а також образливо висловився на адресу прив'язаного.

Небайдужі свідки події звернулися з проханням звільнити прив'язаного, але чоловік їм відповів, якщо вони такі гуманісти, то можуть купити йому квиток до Росії.

Приїхали за викликом і патрульні поліцейські, які звільнили прив'язаного чоловіка і доставили у відділок для допиту. Встановлюються всі обставини інциденту.

Як повідомили співробітники правоохоронних органів Чернігова, на місці події працює оперативна група та начальник Чернігівського міського відділення поліції.

До речі, охранник, який побив журналіста був покараний і вибачився.

Відео: РБК-Україна