"Я вспоминаю Василия Стуса": Иван Малкович выступил в поддержку Сенцова

Известный издатель переживает за украинского режиссера

Известный украинский издатель и поэт Иван Малкович выразил свою поддержку политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом сообщает ТСН.

Малкович сравнил Сенцова с Василием Стусом и признался, что переживает за моральное состояние украинского режиссера.

"Думая про Олега Сенцова и поддерживая его, я представляю этот лагерь смерти под полярным кругом, где очень холодно и где вообще опасно. Я вспоминаю Василия Стуса, который когда-то сказал: я иду до конца – и пошел. И мне кажется, что в жизни Олега наступил тот момент, когда он хочет идти до конца", - признался он.

"Что мы можем сделать, чтобы не быть лицемерами? Попробуем сейчас, в эти секунды, силой мысли просто удержать Олега в этом мире. И дать ему силы, чтобы он держался и выдержал", - выразил свою поддержку Иван Малкович.

Видео: Иван Малкович поддержал Сенцова (ТСН)

Кстати, известный писатель Стивен Кинг требует освободить Олега Сенцова.