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Известный писатель Стивен Кинг требует освободить Олега Сенцова

STYLERLIFE        15.06.2018 - 10:15
Фото: Стивен Кинг (flickr.com/pinguino)
Фото: Стивен Кинг (flickr.com/pinguino)

"Король ужасов" переживает за здоровье украинского режиссера

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг требует немедленно освободить политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Об этом Кинг написал на своей странице в Twitter.

Американский писатель Стивен Кинг, который известен своими книгами в жанре ужасов, триллера, фэнтези и мистики, опубликовал твит, в котором призывает немедленно освободить политзаключенного Олега Сенцова.

"Сегодня 1-й день Чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и американскому ПЕН-центру в требовании немедленно освободить украинского режиссера, заключенного в России. Время бежит, и он может умереть за свои взгляды ", - написал Стивен Кинг.

Скриншот поста (twitter.com/StephenKing)

Кстати, режиссер Вячеслав Бигун объявил голодовку в поддержку Сенцова.

Украинский режиссер Вячеслав Бигун третий день голодает в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который находится в России. 

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)

"Неизбежно приведет к победе": Юрий Андрухович поддержал Сенцова Украинская диаспора Австралии будет голодать в поддержку Олега Сенцова
Теги: писатель, Стивен Кинг, Сенцов
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