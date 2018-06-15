Известный писатель Стивен Кинг требует освободить Олега Сенцова

"Король ужасов" переживает за здоровье украинского режиссера
Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг требует немедленно освободить политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Об этом Кинг написал на своей странице в Twitter.
Американский писатель Стивен Кинг, который известен своими книгами в жанре ужасов, триллера, фэнтези и мистики, опубликовал твит, в котором призывает немедленно освободить политзаключенного Олега Сенцова.
"Сегодня 1-й день Чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и американскому ПЕН-центру в требовании немедленно освободить украинского режиссера, заключенного в России. Время бежит, и он может умереть за свои взгляды ", - написал Стивен Кинг.
Скриншот поста (twitter.com/StephenKing)
Кстати, режиссер Вячеслав Бигун объявил голодовку в поддержку Сенцова.
Украинский режиссер Вячеслав Бигун третий день голодает в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который находится в России.
Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)