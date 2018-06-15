Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Відомий письменник Стівен Кінг вимагає звільнити Олега Сенцова

STYLERLIFE        15.06.2018 - 10:15
Фото: Стівен Кінг (flickr.com/pinguino)
Фото: Стівен Кінг (flickr.com/pinguino)

"Король жахів" переживає за здоров'я українського режисера

Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг вимагає негайно звільнити політв'язня режисера Олега Сенцова. Про це Кінг написав на своїй сторінці в Twitter.

Американський письменник Стівен Кінг, який відомий своїми книгами в жанрі жахів, трилера, фентезі і містики, опублікував твіт, в якому закликає негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова.

"Сьогодні 1-й день Чемпіонату світу з футболу і 32-й день голодування Сенцова. Приєднуйтесь до мене і американського ПЕН-центру з вимогою негайно звільнити українського режисера, заарештованного в Росії. Час біжить, і він може померти за свої погляди ", - написав Стівен Кінг.

Скріншот поста (twitter.com/StephenKing)

До речі, режисер В'ячеслав Бігун оголосив голодування в підтримку Сенцова.

Український режисер В'ячеслав Бігун третій день голодує на підтримку політв'язня Олега Сенцова, який знаходиться в Росії.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)

"Неминуче призведе до перемоги": Юрій Андрухович підтримав Сенцова Українська діаспора Австралії голодуватиме на підтримку Олега Сенцова
Теги: письменник, Стивен Кинг, Сенцов
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся