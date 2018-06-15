Відомий письменник Стівен Кінг вимагає звільнити Олега Сенцова

"Король жахів" переживає за здоров'я українського режисера

Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг вимагає негайно звільнити політв'язня режисера Олега Сенцова. Про це Кінг написав на своїй сторінці в Twitter.

Американський письменник Стівен Кінг, який відомий своїми книгами в жанрі жахів, трилера, фентезі і містики, опублікував твіт, в якому закликає негайно звільнити політв'язня Олега Сенцова.

"Сьогодні 1-й день Чемпіонату світу з футболу і 32-й день голодування Сенцова. Приєднуйтесь до мене і американського ПЕН-центру з вимогою негайно звільнити українського режисера, заарештованного в Росії. Час біжить, і він може померти за свої погляди ", - написав Стівен Кінг.

Скріншот поста (twitter.com/StephenKing)

До речі, режисер В'ячеслав Бігун оголосив голодування в підтримку Сенцова.

Український режисер В'ячеслав Бігун третій день голодує на підтримку політв'язня Олега Сенцова, який знаходиться в Росії.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (video.rbc.ua)