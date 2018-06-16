Социальные страницы
Курси валют
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.3
Курс доллара
Покупка 25.99
Продажа 26.3
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.33
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.84
Курс евро
Покупка 30.14
Продажа 30.84
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Я згадую Василя Стуса": Іван Малкович виступив на підтримку Сенцова

STYLERLIFE        16.06.2018 - 17:35
Іван Малкович (Кадр з відео)
Іван Малкович (Кадр з відео)

Відомий видавець переживає за українського режисера

Відомий український видавець і поет Іван Малкович висловив свою підтримку політв'язню українському режисеру Олегу Сенцову. Про це повідомляє ТСН.

Малкович порівняв Сенцова з Василем Стусом і зізнався, що переживає за моральний стан українського режисера.

"Думаючи про Олега Сенцова і підтримуючи його, я уявляю цей табір смерті під полярним колом, де дуже холодно і де взагалі небезпечно. Я згадую Василя Стуса, який колись сказав: я йду до кінця – і пішов. І мені здається, що в житті Олега настав той момент, коли він хоче йти до кінця", - зізнався він.

"Що ми можемо зробити, щоб не бути лицемірами? Спробуємо зараз, в ці секунди, силою думки просто утримати Олега в цьому світі. І дати йому сили, щоб він тримався і витримав", - висловив свою підтримку Іван Малкович.

Відео: Іван Малкович підтримав Сенцова (ТСН)

До речі, відомий письменник Стівен Кінг вимагає звільнити Олега Сенцова.

"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова Відомий письменник Стівен Кінг вимагає звільнити Олега Сенцова
Теги: поэт, издатель, Сенцов
Стало відомо, кому належить кинутий на трасі Київ-Дніпро спорткар
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Стрибайте, біжіть, куди зможете": очевидці розповіли подробиці НП в аеропорту "Київ" (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся