"Я згадую Василя Стуса": Іван Малкович виступив на підтримку Сенцова

Відомий видавець переживає за українського режисера

Відомий український видавець і поет Іван Малкович висловив свою підтримку політв'язню українському режисеру Олегу Сенцову. Про це повідомляє ТСН.

Малкович порівняв Сенцова з Василем Стусом і зізнався, що переживає за моральний стан українського режисера.

"Думаючи про Олега Сенцова і підтримуючи його, я уявляю цей табір смерті під полярним колом, де дуже холодно і де взагалі небезпечно. Я згадую Василя Стуса, який колись сказав: я йду до кінця – і пішов. І мені здається, що в житті Олега настав той момент, коли він хоче йти до кінця", - зізнався він.

"Що ми можемо зробити, щоб не бути лицемірами? Спробуємо зараз, в ці секунди, силою думки просто утримати Олега в цьому світі. І дати йому сили, щоб він тримався і витримав", - висловив свою підтримку Іван Малкович.

Відео: Іван Малкович підтримав Сенцова (ТСН)

До речі, відомий письменник Стівен Кінг вимагає звільнити Олега Сенцова.