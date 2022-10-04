"Як було тої весни": українська співачка зворушила піснею про кохання

"Заперечувати вульгарність, але не боятися ходити по краю! Цілувати щоразу, як востаннє. Говорити про кохання в голос, з гідністю, палко, тендітно, пристрасно. Кохання - це скарб, а ти і є Кохання!" - коментує ANGELINA.

Зауважимо, що донедавна ANGELINA працювала з відомими артистами в ролі сонграйтера й не планувала починати сольний шлях, адже вважала, що її різносторонність в написанні може відлякувати слухача.

Після життя в Індії, повернувшись до рідного Закарпаття, визнала, що прийшов час не тільки писати, але і доносити слухачам через себе всі почуття.

ANGELINA BUKOVSKA (фото: instagram.com/angibuko)