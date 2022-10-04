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"Як було тої весни": українська співачка зворушила піснею про кохання

ANGELINA BUKOVSKA (фото: instagram.com/angibuko)
Автор: Styler

Українська співачка ANGELINA BUKOVSKA випустила пісню "Тої весни", в якій розповіла, чому потрібно говорити про кохання.

"Тої весни" - це глибокий зв'язок трьох станів однієї людини, в якому кожна прожита хвилина разом - мистецтво.

"Заперечувати вульгарність, але не боятися ходити по краю! Цілувати щоразу, як востаннє. Говорити про кохання в голос, з гідністю, палко, тендітно, пристрасно. Кохання - це скарб, а ти і є Кохання!" - коментує ANGELINA.

Зауважимо, що донедавна ANGELINA працювала з відомими артистами в ролі сонграйтера й не планувала починати сольний шлях, адже вважала, що її різносторонність в написанні може відлякувати слухача.

Після життя в Індії, повернувшись до рідного Закарпаття, визнала, що прийшов час не тільки писати, але і доносити слухачам через себе всі почуття.

ANGELINA BUKOVSKA (фото: instagram.com/angibuko)

Раніше ми писали, що трирічний Лео з Ірпеня заспівав ще один хіт та зворушив відповіддю на запитання.

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