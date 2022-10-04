"Як було тої весни": украинская певица растрогала песней о любви

"Отрицать пошлость, но не бояться ходить по краю! Целовать каждый раз, как в последний раз. Говорить о любви в голос, с достоинством, пылко, хрупко, страстно. Любовь - это сокровище, а ты и есть Любовь!" - комментирует ANGELINA.

Отметим, что до недавнего времени ANGELINA работала с известными артистами в роли сонграйтера и не планировала начинать сольный путь, ведь считала, что ее разносторонность в написании может отпугивать слушателя.

После жизни в Индии, вернувшись в родное Закарпатье, признала, что пришло время не только писать, но и доносить слушателям все чувства.

ANGELINA BUKOVSKA (фото: instagram.com/angibuko)