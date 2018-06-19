"Ясно и без осадков": синоптики дали прогноз погоды на 20 июня

В среду, 20 июня украинцев ожидает ясная и сухая погода
Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в среду, 20 июня. Об этом передает пресс-служба Укргидрометцентра.
20 июня ожидается теплая погода, без осадков, но облачная.
На западе Украины переменная облачность. Температура до +30° днем, ночью +15...+19°. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса.
На популярный курортах западного региона также без осадков. В Моршине без осадков, температура ночью +14...+16°, днем +25...+27°. В Трускавце без осадков, температура ночью +14...+16°, днем +25...+27°. В Сваляве без осадков, температура ночью +16...+18°, днем +27...+29°.
Фото: Прогноз погоды (meteo.gov.ua)
В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +28°. В центре местами дожди, температура до +31°.
В Одессе дожди тоже не ожидаются. Температура ночью +18−20°, днем +30−32°.
В Днепре 29−31° днем и 17−19° ночью. Без осадков.
Жарче всего завтра, 20 июня будет в Николаеве - до 34 градусов тепла, ночью — 18−20°.
Фото: РБК-Украина
На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +28...+33 градуса.
Ранее украинцам сообщили, когда наступит 40-градусная жара.
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