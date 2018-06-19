"Ясно и без осадков": синоптики дали прогноз погоды на 20 июня

В среду, 20 июня украинцев ожидает ясная и сухая погода

Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в среду, 20 июня. Об этом передает пресс-служба Укргидрометцентра.

20 июня ожидается теплая погода, без осадков, но облачная.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +30° днем, ночью +15...+19°. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса.

На популярный курортах западного региона также без осадков. В Моршине без осадков, температура ночью +14...+16°, днем +25...+27°. В Трускавце без осадков, температура ночью +14...+16°, днем +25...+27°. В Сваляве без осадков, температура ночью +16...+18°, днем +27...+29°.

Фото: Прогноз погоды (meteo.gov.ua)

В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +28°. В центре местами дожди, температура до +31°.

В Одессе дожди тоже не ожидаются. Температура ночью +18−20°, днем +30−32°.

В Днепре 29−31° днем ​​и 17−19° ночью. Без осадков.

Жарче всего завтра, 20 июня будет в Николаеве - до 34 градусов тепла, ночью — 18−20°.

Фото: РБК-Украина

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +28...+33 градуса.

Ранее украинцам сообщили, когда наступит 40-градусная жара.

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